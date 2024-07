Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 43,83 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 43,83 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 43,86 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,56 GBP. Zuletzt wechselten 60.517 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 44,57 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 1,69 Prozent Luft nach oben. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,71 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,58 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,80 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

