Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Unilever-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 46,42 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 46,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.312 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2021 bei 48,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 5,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,86 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 13.782,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com