Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 47,25 GBP ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 47,25 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 47,12 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,60 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.174.137 Unilever-Aktien.

Am 06.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,13 Prozent. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,11 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,64 GBP aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Unilever-Aktie.

