Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 49,51 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 49,51 GBP zu. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,66 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 49,37 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.238 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. 1,68 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 25,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,64 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

