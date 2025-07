Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,76 GBP ab.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,76 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 44,74 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,84 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.968 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2024 (43,08 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 3,75 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,24 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

