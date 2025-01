Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,44 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 45,44 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 45,65 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,58 GBP. Bisher wurden via London 1.034.506 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 10,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 19,00 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,49 GBP aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

