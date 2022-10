Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag höher

Um 12:22 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 45,15 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 45,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,00 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.235 Unilever-Aktien.

Am 27.07.2022 markierte das Papier bei 48,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2022 bei 39,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,23 GBP aus.

Unilever ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 13.782,00 EUR gegenüber 12.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,53 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

