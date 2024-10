Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Nachmittag ins Plus

Unilever im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 48,65 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 48,65 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 48,75 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,70 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 960.349 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 3,36 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 47,34 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

