Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Nachmittag zu

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 44,39 GBP.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 44,39 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 44,50 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 44,37 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 815.468 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 44,57 GBP erreichte der Titel am 17.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 0,41 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 17,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

