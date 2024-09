Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Verlusten

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag in der Gewinnzone

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet

Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Heute im Fokus

Deutsche Bank wohl auch an Commerzbank-Übernahme interessiert. Sperrfrist vorüber: Trump darf von nun an TMTG-Aktien verkaufen. WACKER CHEMIE bekräftigt Ziele bis 2030. Deutsche Telekom-Aktie sinkt deutlich nach gestrichener Kaufempfehlung. SAP will Milliardensumme in den Ausbau der öffentlichen Cloud-Infrastruktur investieren. Bund plant wohl Reprivatisierung von Uniper.