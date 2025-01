Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever behauptet sich am Montagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 45,86 GBP.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 45,86 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 46,00 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,65 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 481.123 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,74 Prozent.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,49 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

