Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 44,07 GBP nach.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 44,07 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 44,01 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,39 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 435.975 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,57 GBP erreichte der Titel am 18.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 16,49 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,71 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,92 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

