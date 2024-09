Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,40 GBP ab.

Das Papier von Unilever befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 48,40 GBP ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 48,31 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 48,43 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 2.287.153 Stück.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 3,85 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 31,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,34 GBP aus.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Breites Sortiment: Diese Marken gehören zu Colgate-Palmolive

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Dienstagnachmittag freundlich