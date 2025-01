Notierung im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag stärker

22.01.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 46,22 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 46,22 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,27 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,12 GBP. Bisher wurden heute 56.356 Unilever-Aktien gehandelt. Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 36,85 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Mit einem Kursverlust von 20,29 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,49 GBP. Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Gewinne in Europa: STOXX 50 in Grün STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

