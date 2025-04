Unilever im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever legt am Mittag zu

22.04.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 48,97 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 48,97 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 48,97 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 48,25 GBP. Bisher wurden via London 496.639 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft. Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 2,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,39 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,64 GBP. Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,12 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 tief in der Verlustzone Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com