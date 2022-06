Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag gesucht

Die Unilever-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 41,83 EUR. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 42,30 EUR. Bei 42,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 14.550 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2022 (39,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 6,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,86 GBP.

Unilever gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 13.782,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 20.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,74 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

