Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 46,87 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 46,87 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 46,83 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,13 GBP. Zuletzt wechselten 243.697 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.05.2024 Kursverluste bis auf 42,16 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,11 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

