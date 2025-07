Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 44,72 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,72 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 44,76 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,71 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.005 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 12,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,11 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 EUR je Aktie.

