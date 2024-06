Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 44,34 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 15:52 Uhr im London-Handel bei 44,34 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,37 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,22 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 44,25 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 852.538 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.06.2024 auf bis zu 44,57 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,92 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

