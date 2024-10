Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,7 Prozent auf 47,77 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 47,77 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 47,81 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,59 GBP. Zuletzt wurden via London 349.710 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Mit einem Zuwachs von 5,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,64 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

