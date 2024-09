Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 48,86 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 48,86 GBP zu. Die Unilever-Aktie legte bis auf 48,86 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 48,39 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 439.533 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 32,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,34 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 29.01.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 fester

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone