Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 40,70 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,70 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 40,70 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,81 GBP. Bisher wurden via London 251.822 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 9,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,98 GBP fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,70 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,75 GBP.

Am 25.07.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 14.750,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

