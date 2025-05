Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Freitagmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 47,37 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Bei 47,37 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,32 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 245.860 Unilever-Aktien.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,27 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,16 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 12,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

