Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 40,76 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 40,76 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,75 GBP nach. Mit einem Wert von 40,81 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 33.546 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 9,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,98 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 7,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,75 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 25.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.782,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,63 EUR je Unilever-Aktie.

