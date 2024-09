Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 48,53 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 48,53 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 48,29 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 49,27 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.182.695 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 24,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,34 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,89 EUR im Jahr 2024 aus.

