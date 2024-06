Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,11 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 44,11 GBP ab. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,11 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,16 GBP. Bisher wurden heute 289.420 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei 44,57 GBP erreichte der Titel am 18.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,04 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 16,56 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,71 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

