Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 48,33 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 48,33 GBP. Bei 48,70 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,30 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 22.601 Stück.

Am 06.08.2024 markierte das Papier bei 49,20 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 31,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 46,64 GBP angegeben.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

