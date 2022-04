Unilever Aktie News: Unilever am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Um 16:22 Uhr sprang die Unilever-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 43,05 EUR zu. Die Unilever-Aktie legte bis auf 43,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 43,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.632 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,74 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,26 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,98 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 10.02.2022. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.102,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.121,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Unilever wird am 26.07.2022 gerechnet. Unilever dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,67 EUR je Aktie belaufen.

