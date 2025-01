Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verliert am Mittwochvormittag

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 45,86 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 45,86 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,73 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,08 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 75.358 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Gewinne von 9,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 37,30 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,80 GBP angegeben.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

