Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 48,78 GBP zu. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,92 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,63 GBP. Bisher wurden via London 410.444 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,20 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,86 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 24,55 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

