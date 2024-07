Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag höher

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 47,68 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,90 GBP aus. Bei 47,61 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.077.617 Stück gehandelt.

Bei 47,90 GBP erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 0,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,51 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen