Heute im FokusDAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Lufthansa: Pilotengewerkschaft VC ruft zu Lufthansa-Streik am 12. und 13. März auf. Airbus liefer Drohnen an Garuda Technologies. Mercedes-Benz-Vans-Chef will Absatz steigern. Gerresheimer schiebt Jahresabschluss auf. WACKER CHEMIE streicht Dividende. Klöckner & Co. reduziert Nettoverlust deutlich. Nach Krisenjahr soll das Wachstum bei Henkel wieder anziehen.
