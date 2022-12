Uniper Aktie News: Uniper verteuert sich am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,03 EUR

-1,05% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,03 EUR zu. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 3,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,07 EUR. Zuletzt wechselten 1.081.121 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2021). 92,86 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 18,82 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,63 EUR je Uniper-Aktie aus.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 68.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.050,00 EUR umgesetzt.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -15,993 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie im Fokus: Das Krisenjahr ist noch nicht vorbei

RWE- und GAZPROM-Aktien leichter: RWE geht gegen ausbleibende Gaslieferungen von GAZPROM vor

Die staatliche Förderbank KfW zahlt erste Milliarden an Energieversorger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images