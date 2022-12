Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,09 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,3 Prozent auf 3,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 3,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,07 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 644.459 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2021 bei 42,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 92,81 Prozent wieder erreichen. Am 21.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -8,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,58 Prozent auf 68.757,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -15,993 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

