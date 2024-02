Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Uniper

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 57,34 EUR ab.

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 57,34 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 57,32 EUR ein. Bei 59,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 5.583 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 180,78 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uniper-Aktie bei 2,50 EUR.

Uniper gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 16,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -169,40 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 34.209,00 EUR, gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,25 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,25 EUR je Aktie.

