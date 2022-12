Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,89 EUR

-3,99% Charts

News

Analysen

Das Papier von Uniper befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 2,86 EUR ab. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 2,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414.750 Uniper-Aktien.

Am 27.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,45 EUR an. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 93,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 12,08 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.757,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.050,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -16,471 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie gefragt: Bund besetzt Aufsichtsratsposten neu - Aktionärsschützer fordern Klarheit über Strategie

Uniper-Aktie gesucht: Uniper soll Geschäft in den Niederlanden abgeben

Uniper-Aktie im Fokus: Das Krisenjahr ist noch nicht vorbei

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images