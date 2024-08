United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von United Internet

United Internet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 20,46 EUR ab.

Die United Internet-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 20,46 EUR. Bei 20,46 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 482 United Internet-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). 22,48 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,23 EUR. Dieser Wert wurde am 03.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 35,34 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,496 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Analysten sehen bei United Internet-Aktie Potenzial

XETRA-Handel TecDAX zum Start im Minus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt