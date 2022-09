United Internet Aktie News: United Internet wird am Vormittag ausgebremst

Um 09:22 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,28 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 22,20 EUR. Bei 22,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.508 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2021 markierte das Papier bei 37,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,40 EUR.

Am 12.05.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.443,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.383,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte United Internet am 10.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte United Internet die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

