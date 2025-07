United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Montagvormittag ins Plus

So bewegt sich United Internet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 24,80 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 24,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 24,84 EUR. Bei 24,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.362 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 25,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,94 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,21 Prozent.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,692 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingefahren

1&1-Aktie fällt: 1&1 meldet Gewinnwarnung für 2025 - Vodafone-Deal belastet Ergebnis

Experten sehen bei United Internet-Aktie Potenzial