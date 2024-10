United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag höher

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 18,75 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 18,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 18,75 EUR. Bei 18,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.477 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,65 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,76 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 15,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 0,902 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

