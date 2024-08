United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 19,61 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 19,61 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 19,26 EUR. Bei 19,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 41.339 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 21,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 15,64 EUR fiel das Papier am 11.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,24 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,496 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,05 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Analysten sehen bei United Internet-Aktie Potenzial