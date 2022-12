United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag leichter

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 20,38 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 20,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.343 Stück.

Am 31.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,15 EUR an. 43,62 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2022 bei 18,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 11,98 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 34,59 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.392,30 EUR erwirtschaftet worden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

November 2022: So schätzen Experten die United Internet-Aktie ein

United Internet-Aktie zieht kräftig an: UBS vergibt Kaufvotum für United Internet - Optimistisch wegen Ionos-IPO

United Internet-Aktie verliert: United Internet peilt starkes Wachstum bei Ionos an

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse