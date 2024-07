United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 20,38 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,38 EUR zu. Bei 20,40 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.881 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,491 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,69 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Verluste in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt nach

Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab