United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 19,15 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 19,15 EUR zu. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 36.049 Stück.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 23,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,70 Prozent.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,497 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,08 EUR an.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

