United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 19,00 EUR nach.

Die United Internet-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 19,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 18,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.256 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. 31,89 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,05 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,497 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 31,08 EUR.

Am 08.08.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,49 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

