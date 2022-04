United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittwochvormittag nach

Die United Internet-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 31,47 EUR abwärts. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,43 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,49 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.990 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,67 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,70 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 26,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,15 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,23 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,49 Prozent auf 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,48 Milliarden EUR umgesetzt.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.03.2023 dürfte United Internet die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der United Internet-Aktie ein

United Internet-Aktie geben dennoch ab: Umsatz- und Ergebnisplus in 2021 - Jahrelange Investitionen geplant

Ausblick: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse