United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Mittag Verluste

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 15,20 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 15,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 27.900 Stück.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2024 bei 14,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,505 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,13 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Freundlicher Handel: MDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich