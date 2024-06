United Internet Aktie News: United Internet büßt am Freitagmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 22,68 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 22,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 22,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,26 EUR. Bisher wurden heute 13.168 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,49 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Mit einem Kursverlust von 45,41 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,510 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

