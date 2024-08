United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 16,77 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,7 Prozent auf 16,77 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,86 EUR aus. Bei 16,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 9.381 Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 33,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,496 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,05 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,49 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

