United Internet Aktie News: United Internet behauptet sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von United Internet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,32 EUR.

Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,32 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 24,36 EUR zu. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 24,28 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.581 United Internet-Aktien.

Bei 24,76 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 1,78 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

